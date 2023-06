Smelten Noordpoolijs gaat veel sneller dan klimaatmodellen voorspelden

Vanaf 2030 kan de Noordpool tijdens zomers al ijsvrij zijn. Dat is tien jaar eerder dan tot nu toe op basis van klimaatmodellen werd verwacht. Uit onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in Nature Communications, blijkt het wegsmelten van het ijs voor 90 procent het gevolg is van de door de mensheid veroorzaakte klimaatcrisis. Natuurlijke factoren verklaren de resterende 10 procent, schrijft The Guardian. “Mensen dragen echt de schuld voor bijna al het verlies aan ijs dat we hebben waargenomen”, verklaart professor Dirk Notz (Universiteit van Hamburg) tegenover de krant.