Klimaatcrisis: noodweer verandert Parijs in een zwembad

Extreme regenval heeft de straten in Franse steden na een lange periode van droogte in korte tijd blank gezet. In tien minuten tijd stortte er 20 mm water uit de hemel. Parijs is een zwembad, werd op Twitter opgemerkt terwijl de straten deden denken aan beken en rivieren. De afvoer van de stad was niet in staat de enorme hoeveelheid water te verwerken.