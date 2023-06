Klimaatcrisis: Canada worstelt met ongekende golf aan bosbranden die steeds meer inwoners bedreigen

Klimaatontkenners gaan - ook in de reacties op Joop - gewoon door met het ontkennen dat de huidige bosbranden in Canada het gevolg zijn van de klimaatcrisis. Dat is de vuurzee natuurlijk wel. Patrick James, bosbrand- en klimaatexpert van de Universiteit van Toronto, stelt dat daarover geen twijfel bestaat. Door de droogte die de klimaatcrisis veroorzaakt zijn de bossen uiterst brandbaar. Vervolgens komt daar een ander kenmerk van de klimaatcrisis bij: hevige onweersbuien zetten met bliksemstralen de bomen in brand. Die ontwikkelingen zijn te herleiden naar de opwarming van de aarde als gevolg van co2-uitstoot door menselijke activiteiten.

Inmiddels woeden in alle provincies van Canada bosbranden, een uitzonderlijke situatie zeker zo vroeg in het jaar. Van brandbestrijders wordt het uiterster gevergd want steeds meer gemeenschappen en inwoners worden door het vuur bedreigd. De wetenschappers waarschuwt dat de huidige omstandigheden weliswaar extreem zijn maar toch het nieuwe normaal betekenen. "We zullen ons eerder moeten voorbereiden op meer branden in de toekomst dan op minder." De vraag is volgens James of de natuur in staat blijft van de bosbranden te herstellen of dat op den duur het befaamde Canadese landschap voorgoed veranderd wordt.