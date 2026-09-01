Joost Niemöller probeert met vertrek als hoofdredacteur schade te beperken voor Ongehoord Naziland

Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland (ON). “Directe aanleiding is verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering”, schrijft algemeen directeur Peter Vlemmix op de website van de extreemrechtse omroep.

Het heeft er alle schijn van dat ON zo probeert de enorme schade te beperken die ontstond door de lovende woorden die Niemöller sprak over een antisemitische redevoering van Adolf Hitler. Een meerderheid in de Tweede Kamer riep vervolgens op om ON uit het publieke bestel te knikkeren.