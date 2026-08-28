Grote Kamermeerderheid wil Hitlervereerders Ongehoord Nederland uit publieke bestel Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 2006 keer bekeken • Bewaren

Een overgrote Kamermeerderheid wil dat Media-minister Rianne Letschert (D66) de extreemrechtse complotomroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zet. Maar liefst 110 van de 150 Kamerleden eisen daadkrachtig optreden nadat ON-hoofdredacteur Joost Niemöller en veroordeelde racist Raisa Blommestijn een toespraak van Adolf Hitler instemmend besproken.

RTL Nieuws schrijft:

D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50PLUS, DENK, PvdD en Volt zeggen tegen RTL Nieuws dat de maat vol is en dat Ongehoord Nederland! niet thuishoort bij de NPO en dus van de televisie moet worden gehaald.

Sinds ON toetrad tot het publieke bestel, rijgt de omroep aanklachten en sancties aaneen wegens openlijk racisme, overtreding van de journalistieke code en het verspreiden van leugens. Geen enkele andere publieke omroep wil met Ongehoord samenwerken. Desondanks is het nog altijd niet gelukt om de omroep uit het publieke bestel te weren.

RTL Nieuws:

Volt noemt de zwakke reactie van de minister tot nu toe 'stuitend', en ook 50PLUS vindt dat de minister aan zet is en dat een omroep die dit soort grenzen overschrijdt, niet thuishoort in een bestel met publiek geld. VVD-Kamerlid Erik van der Maas zegt uit te kijken naar de brief van Letschert, en vindt dat alles wat juridisch kan, bespreekbaar moet zijn.

Letschert zal naar verwachting de komende weken de Kamer informeren over de toekomst van ON.