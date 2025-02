Nieuwe hoofdredacteur ON bewondert Holocaust-ontkenner en wil vaccinatieplicht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 431 keer bekeken • bewaren

Ongehoord Nederland (ON) heeft een nieuwe hoofdredacteur. Joost Niemöller volgt de vorig jaar ontslagen Arnold Karskens op. “De komst van Niemöller geeft een extra impuls om onze omroep te versterken en de belangrijke missie van Ongehoord Nederland voort te zetten”, stelt ON.

Niemöller, die medeoprichter van de omroep was, past in veel opzichten inderdaad goed bij ON. Zo noemt hij de Britse Holocaust-ontkenner David Irving “de beste historicus over de Tweede Wereldoorlog”. Schedelmeten vindt de nieuwe ON-hoofdredacteur “gewoon serieus wetenschappelijk onderzoek”.

Ook is hij sinds jaar en dag een aanhanger van de nazistische omvolkingstheorie. Het is bepaald niet de enige complottheorie waarin Niemöller gelooft. Hij schreef een boek over de aanslag op MH17, waarin hij beweert dat er sprake was van een false flag-operatie: een bekende verdedigingslijn van samenzweringsgelovigen die proberen een ongemakkelijke waarheid (in dit geval over de Russische betrokkenheid bij de aanslag) weg te redeneren.

Op een punt lijkt Niemöller wel af te wijken van de ideologische lijn van ON. In 2021 bepleitte hij een vaccinatieplicht. Hij stelde terecht vast dat mensen die zich niet tegen corona hadden laten vaccineren, een grotere kans liepen om aan een besmetting te overlijden.

Niemöller komt aan de macht na het gedwongen vertrek van Karskens. Die verklaarde deze week in de rechtbank nogmaals dat hij het slachtoffer was geworden van een bruinrechtse coup.