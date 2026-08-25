Ongehoord Nederland dweept weer met Hitler, Jesse Klaver wil extreemrechtse omroep direct uit bestel Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 525 keer bekeken • Bewaren

Adolf Hitler had ook heus wel op punten gelijk. Dat is de boodschap van Ongehoord Nederland-hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestijn. In een podcast analyseren zij een toespraak van Hitler waarin hij uithaalt naar globalistische elite die zich overal thuisvoelt en daarom per definitie de vijand is van het “volk” dat aan de eigen geboortegrond is gebonden.

Hoewel voor iedereen die iets van de geschiedenis weet duidelijk is dat Hitler met die elite de joden bedoelt (voor de zekerheid gilt iemand in het publiek dat ook nog), komt het Ongehoord-duo tot de conclusie dat “Hitler dat gewoon heel goed zegt”.

Het is bepaald niet voor het eerst dat kopstukken van Ongehoord dwepen met Hitler. Zo noemde Niemöller de Holocaust-ontkenner David Irving “de beste historicus over de Tweede Wereldoorlog”. Daarnaast is hij sinds jaar en dag een fan van de nazistische term “omvolking”.

Ook Arnold Karskens, de inmiddels verjaagde oprichter van Ongehoord, constateerde al dat er sprake was van “antisemitisme en diepgeworteld racisme” binnen de omroep. Hij schreef: “Er wordt gescholden met woorden als Stinkjoden en Zwartjoekels. De Holocaust, onder andere die in Litouwen, wordt gebagatelliseerd. Joden krijgen de schuld van de massa-immigratie. Er wordt gesproken over negroïde primaten. Op redactieborrels worden nazi-achtige liederen als Ausländer Raus gezongen.”

Voor opeenvolgende kabinetten is dit allemaal geen reden geweest om Ongehoord Nederland uit het bestel te kieperen. Bizar, vindt PRO-leider Jesse Klaver. Op Bluesky schrijft hij: “ON uit het omroepbestel had allang moeten gebeuren, maar nu is het klaar. Wanneer wordt hier eindelijk eens ingegrepen door de minister?”