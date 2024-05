Huiszoeking bij medewerker FvD-Europarlementariër Marcel de Graaff vanwege Russische inmenging

De Belgische politie doet woensdagochtend huiszoeking in het Europees Parlement in het kader van een onderzoek naar Russische inmenging. Het gaat om een doorzoeking van het bureau van Guillaume P., medewerker van de fascistische Europarlementariër Marcel de Graaff (Forum voor Democratie). Dat meldt Der Spiegel .

De doorzoeking houdt verband met het onderzoek naar de desinformatiesite Voice of Europe, bericht VRT NWS . In maart meldden Tsjechische inlichtingendiensten dat deze site werd gefinancierd door het Kremlin. Voice of Europe ‘ interviewde ’ veelvuldig extreemrechtse politici als Thierry Baudet en Filip Dewinter.

De Graaff werd al eerder genoemd als politicus die mogelijk is ‘gekocht’ door het Kremlin. Zo verspreidde hij in maart tijdens een speech in het Europarlement krankzinnige Russische propaganda over Oekraïense “pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel”. De Graaff heeft altijd ontkend dat hij is omgekocht.