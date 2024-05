AfD uit ID-Groep gezet na deportatiefantasieën en SS-vergoelijking

Het blijft rommelen binnen Identiteit en Democratie, de Europese politieke groep waartoe ook de PVV behoort. De delegatie van Alternative für Deutschland (AfD) is niet meer welkom in de extreemrechtse fractie in het Europees Parlement, meldt Der Spiegel . Zelfs voor de meeste rechtsextremisten gingen de deportatiefantasieën en SS-vergoelijking van de AfD te ver.

AfD-lijsttrekker Maximilian Krah had afgelopen weekend in de Italiaanse krant La Repubblica de oorlogsmisdaden van de SS gebagatelliseerd. Dat schoot Le Pen in het verkeerde keelgat. “De AfD gaat van de ene provocatie naar de andere”, mopperde ze in een reactie.