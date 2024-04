Rechtsextremisten blijken weer de grootste landverraders: AfD-medewerker opgepakt voor spionage voor China Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Maximilian Krah

Een medewerker van de rechts-radicale Europarlementariër Maximilian Krah is opgepakt op verdenking van spionage voor China. De 43-jarige Jian Guo zou herhaaldelijk interne informatie over verwikkelingen in het Europarlement hebben doorgespeeld aan een Chinese geheime dienst, schrijft Der Spiegel.

Guo, die een Chinese achtergrond heeft, verzamelde volgens het weekblad kennis over het Europese veiligheids- en defensiebeleid en over de invloed van China op kritieke Europese infrastructuur. Ook speelde hij informatie door over een ontwerpresolutie over de aanhoudende vervolging van de Falun Gong-beweging in China. Ten slotte zou de AfD-medewerker ook Chinese oppositieleden in Duitsland hebben bespioneerd.

Krah is bij de verkiezingen van juni lijsttrekker voor de AfD. Op X reageert hij op de arrestatie van zijn naaste medewerker. “Spioneren voor een buitenlandse staat is een ernstige beschuldiging. Als de beschuldigingen waar blijken te zijn, zou dit resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsrelatie.”