'Griekenland laat vluchtelingen andere vluchtelingen de Turkse grens over jagen'

Griekenland gebruikt asielzoekers om andere asielzoekers terug te duwen naar de andere kant van de Grieks-Turkse grens. Dat meldt Human Rights Watch (HRW) in een donderdag verschenen rappory. Het gaat daarbij om mannen die hoogstwaarschijnlijk uit het Midden-Oosten of Zuid-Azië komen. Door hun medewerking te verlenen aan de pushbacks, maken ze kans op reisdocumenten om zelf verder Europa in te reizen.

In het 29 pagina's tellende rapport staat dat de Griekse politie asielzoekers aanhoudt aan de grens bij de rivier de Evros. Daar worden ze in veel gevallen beroofd van hun kleding, geld, telefoons en andere bezittingen. Vervolgens worden ze overgedragen aan gemaskerde mannen en worden ze op kleine bootjes naar het midden van de rivier gevaren. Daar worden ze overboord gezet in het ijskoude water en moeten ze naar de Turkse kant van de rivier waden.

Voor het onderzoek interviewde HRW 26 Afghaanse migranten en asielzoekers die tussen september 2021 en februari 2022 vanuit Griekenland naar Turkije uitgezet zijn via de rivier, nog voor ze een asielaanvraag konden doen. De 23 mannen, 2 vrouwen en een jongen zeiden dat ze eerst werden vastgehouden door mannen die zich niet hebben geïdentificeerd, maar vermoedelijk Griekse grenswachten waren. Tijdens hun opsluitingen kregen ze geen voedsel of drinkwater. De mannen en de jongen legden slachtoffer- of getuigenverklaringen af waaruit blijkt dat ze door de grenswachten zijn mishandeld of misbruikt voor ze de grens over werden geduwd.

Zestien van de geïnterviewden zeiden dat de boten waarmee ze naar Turkije werden gebracht, bestuurd werden door mannen die Arabisch of de Zuid-Aziatische talen spraken die veel voorkomen bij migranten, bijvoorbeeld Pasjtoe dat wordt gesproken in Pakistan en Afghanistan. Ze zeiden dat de meeste van deze mannen zwarte of commando-achtige uniformen met bivakmutsen droegen. Drie geïnterviewde mensen hebben met de mannen gesproken. Die vertelden dat ze zelf ook migranten waren, maar in dienst van de Griekse politie met de belofte dat ze documenten zouden krijgen waarmee ze verder konden reizen.

HRW roept de Europese Commissie op dringend juridische procedures te starten om de Griekse regering ‘verantwoordelijk te houden voor het overtreden van EU-wetten die collectieve uitzettingen verbieden.’

De Griekse autoriteiten ontkennen ondertussen elke betrokkenheid. Dat lijkt onwaarschijnlijk, gezien de geschiedenis van Griekenland als het gaat om de illegale pushbacks. Meer dan eens werd bewijs geleverd dat de Griekse kustwacht bootjes met vluchtelingen terug de zee op sleept om ze daar aan hun lot over te laten. In september werd daarbij een tolk van de Europese Unie mishandeld en samen met asielzoekers uitgezet naar Turkije. De grenswachten gingen er ten onrechte vanuit dat de tolk van het Europese grensagentschap Frontex zelf een vluchteling was. In februari van dit jaar oordeelde de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) Filippo Grandi dat Griekenland, en de hele EU, zich met de pushbacks schuldig maakt aan ‘ernstige mensenrechtenschendingen’.

