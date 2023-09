Gerbrandy verslaat Belhaj en Rafaela en wordt D66-lijsttrekker bij Europese verkiezingen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Niet Tweede Kamerlid Salima Belhaj of Europarlementariër Samira Rafaela maar Gerben-Jan Gerbrandy gaat bij de Europese verkiezingen de lijst aanvoeren namens D66. De leden van de partij gaven hem uiteindelijk de meeste stemmen. In de laatste ronde kreeg Gerbrandy 56,6 procent van de stemmen, terwijl Rafaela goed was voor 41,5 procent.

De NOS schrijft: “Gerbrandy was van 2009 tot 2019 ook al Europarlementariër voor D66. Hij hield zich toen onder meer bezig met milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. In de campagne voor het lijsttrekkerschap profileerde hij zich als groene kandidaat.”

Gerbrandy treedt aan na een roerige periode voor D66 in Europa. De vorige lijsttrekker Sophie in ’t Veld besloot in juni over te stappen naar Volt. Medewerkers klaagden vorig jaar over pestgedrag van Rafaela. De D66-geschillencommissie oordeelde keihard over het integriteitsonderzoek dat vervolgens naar de Europarlementariër werd ingesteld. Het onderzoek naar Rafaela was “onzorgvuldig” en “had nooit mogen plaatsvinden”.