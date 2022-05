Medewerkers klagen over machtsmisbruik en pestgedrag D66-Europarlementariër

In een reactie laat Rafaela aan de krant weten dat ze zich “niet herkent” in de conclusies. Ze heeft een advocaat ingeschakeld. Volgens Rafaela heeft het partijbestuur onvoldoende naar haar geluisterd.

Er is een scheuring ontstaan in de Europese D66-fractie, schrijft NRC. “Tussen Rafaela en delegatieleider Sophie in ’t Veld (58) is een conflict ontstaan dat dusdanig is geëscaleerd dat Rafaela zich heeft teruggetrokken uit de samenwerking.” In 't Veld en Rafaela spreken elkaar nauwelijks meer.