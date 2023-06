D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld stapt over naar Volt • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1168 keer bekeken • bewaren

Europarlementariër Sophie in Veld stapt van D66 over naar Volt. Ze heeft vrijdagmorgen aan partijvoorzitter Victor Everhardt laten weten dat ze na dertig jaar haar lidmaatschap van D66 opzegt. Dat schrijft ze in een op Twitter gedeelde brief aan de leden van D66.

In 't Veld noemt de "sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt" als reden van de overstap. Volgens haar sluit die beter aan bij haar visie, en is het Europagevoel bij D66 de laatste jaren "blijven steken in abstract idealisme, ietwat sleets en werktuigelijk."

Ze schrijft onder meer:

"De D66 voetafdruk in Brussel is heel klein geworden, en speelt omgekeerd nauwelijks een rol binnen de partij. Europa als verkiezingsthema is officieus van het prioriteitenlijstje afgevoerd."

en:

"Nu is het moment voor grote stappen vooruit in Europa, niet het moment voor behoudendheid. Schuifelpasjes zijn niet genoeg. De Europese Unie heeft een transformatie nodig, radicale democratisering, om in ook in een razendsnel veranderende wereldorde onze veiligheid, vrijheid en welvaart te garanderen. Grote veranderingen boezemen angst in. Maar om onze Europese manier van leven te behouden, zijn grote veranderingen nodig. Dat vraagt om durf, om visie, om out-of-the-box denken."

In 't Veld sluit de brief af met de conclusie:

"Mijn bevlogenheid voor Europa is niet minder, noch de wil om daar in een politieke context mee bezig te zijn. Vanuit mijn Europese overtuiging sluit ik me daarom aan bij Volt. De sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt sluit naadloos aan bij de visie waar ik me namens de kiezers al bijna twintig jaar elke dag voor inzet en blijf inzetten."