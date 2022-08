Extremistische boeren bedreigen gematigde boeren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

Na nieuwe meldingen over extremistische boeren die hun gematigde collega’s intimideren, wil minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om tafel met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie). Boeren die overwegen op natuurvriendelijke landbouw over te stappen, zitten door de dreigementen in het nauw. Dat meldt dagblad Trouw.

“Van der Wal hoorde tijdens een gesprek met de gemeenten en provincies opnieuw dat sommige boeren door intimidatie niet mee durven te doen met de verduurzaming van de landbouw. Eerder had ze dergelijke geluiden ook al gehoord tijdens een werkbezoek. “Het is bizar dat dit gebeurt.””

Boeren die zelfs maar praten met politici, worden geïntimideerd. Vorige week schreef Petra de Koning in NRC over een bezoek dat Mark Rutte begin juli had gebracht aan melkveehouder Thieu Bongers:

“’s Nachts hoorde Bongers een auto starten en wegrijden. Aan de regenpijp hing een bord: ‘Gouden eikel winnaar!’ In De Limburger las hij over de jonge boer die ook bij het gesprek was geweest, maar niet met zijn naam in de krant durfde. De kop was: ‘Wie met Rutte praat, is een NSB’er’.”

De intimidatie van gematigde boeren komen bovenop de bedreigingen van politici. Zo kregen verscheidene politici de afgelopen jaren huisbezoek. Onder hen onder meer Rob Jetten en Christianne van der Wal. Ook de directeur van Greenpeace heeft te maken met intimidaties.