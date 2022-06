Wéér boeren bij minister Van der Wal op de stoep om haar te intimideren

27 jun. 2022 - 20:07

Dit mag niet normaal worden. Ook als er niets strafbaars gebeurt is dit een dreigement en dat is al verkeerd. Ze hebben daar niets te doen. Er wordt in de globale plannen al met een zijden handschoen met deze groep boeren omgegaan. Het komt vaker voor dat een beroep op een bepaalde manier uit de tijd raakt. Mijnwerkers, MS-dos programmeurs, kolenboeren, straks benzine en dieselmotor reparateurs en noem maar op. Veel beroepen bestaan nog wel, maar zijn totaal veranderd. Je kunt het rechts of linksom draaien maar die varkensstallen en kippenbatterijen willen we op die manier niet meer en het kan ook niet meer omdat het ook structureel te belastend is. Er is 25 miljard om hen om te scholen of schadeloos te stellen of anderszins het probleem op te lossen. Misschien is dat wel te veel, iedereen heeft een eigen plicht om zijn bijdrage aan de maatschappij zelf goed in te vullen en zelfs om daarop te anticiperen. Er zijn veel boeren die dat al gedaan hebben.