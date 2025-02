Extremisten vechten elkaar de tent uit bij Ongehoord Nederland

Het is nog altijd hommeles bij Ongehoord Nederland. Na de aanstelling van Joost Niemöller is grote beroering ontstaan binnen de omroep. Menigeen vindt de voormalige journalist niet bij de omroep passen. Niet omdat hij schedelmeten “gewoon serieus wetenschappelijk onderzoek” vindt, maar omdat hij pleitte voor coronavaccinaties . Verscheidene wappies, onder wie Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD), besloten daarom met de omroep voor complotdenkers te breken .

“De raad van toezicht wilde dat de nieuwe hoofdredacteur eerst een verklaring af zou geven waarin hij spijt betuigt voor het feit dat hij tijdens de coronaperiode onder meer pleitte voor vaccinatiedwang. Niemöller wees ongevaccineerden aan als schuldigen voor de dood van anderen. Deze zienswijze ‘druist in tegen een groot deel van de achterban van Ongehoord Nederland’, stelt Bauke Geersing. In een verklaring aan het ANP laat hij weten dat hij zelf is opgestapt. Maar dat klopt niet, zegt Vlemmix. Geersing is door de ledenraad geschorst vanwege zijn ‘militaristische stijl van optreden intern, waarop hij al eerder door de raad is aangesproken’.”