Rechtbank verdubbelt straf voor racistische ON-presentator Raisa Blommestijn

Raisa Blommestijn (30), presentatrice van de publieke omroep Ongehoord Nederland, is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De officier van justitie had de helft van die straf geëist maar dat ging de rechter niet ver genoeg. Daarvoor is het racistiche misdrijf van Blommestijn te zwaar, die vanuit de tv-studio grove taal en verzinsels uitsloeg over mensen met een zwarte huidskleur. Ook beschuldigde ze een advocaat van pedofilie.

Blommestijn keerde in september terug bij ON! als presentatrice, nadat voorzitter Arnold Karskens door de Raad van Toezicht op non-actief was gesteld. Blommestijn stelde bij haar vertrek in januari dat Karskens een poging deed om haar en haar account "te censureren". Zo zou de presentatrice van de voormalig ON!-baas het verzoek gekregen hebben om te stoppen met het verkondigen van haar mening op X. Inmiddels is Karskens ontslagen als bestuursvoorzitter en lid van het bestuur bij ON!, omdat hij een onveilige werksfeer zou creëren.