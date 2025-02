Wappies lopen weg bij Ongehoord Nederland na aanstelling schedelmeter Joost Niemöller

Er is een leegloop gaande bij omroep Ongehoord Nederland (ON!). Dat meldt het AD . Diverse prominente leden, onder wie fascist Gideon van Meijeren (FvD) en "activist" Mordechaï Krispijn, en een eindredacteur kondigen hun vertrek aan vanwege de benoeming van opiniemaker Joost Niemöller als hoofdredacteur.

Joost Niemöller was in een ver verleden journalist maar is tegenwoordig overtuigd schedelmeter en aanhanger van een keur aan andere racistische theorieën en verkeerd nog altijd in de stellige overtuiging dat het Kremlin niets te maken heeft met de terreuraanslag op vlucht MH-17 waarbij 298 mensen omkwamen, waaronder 196 Nederlanders.

Dat is echter niet de reden van de onvrede met de komst van Niemöller. Het uitgesproken racisme is bij de omroep toch vooral een pre. Wat wel een probleem is, is dat de schedelmeter zich tijdens de coronacrisis uitsprak vóór een vaccinatieplicht en een volledige lockdown, en dat valt slecht bij de vaccinatievrezende achterban van ON! Het bestuur betreurt het vertrek van de leden. "We zullen hen laten zien dat onze koers niet minder scherp wordt."