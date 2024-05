Europese bondgenoten Wilders rollebollend over straat: Le Pen wil niet meer met AfD

Het is hommeles bij de ID-Groep, de Europese fractie van champagnefascisten waarbij de PVV is aangesloten. Rassemblement National (RN) uit Frankrijk beëindigt de samenwerking met Alternative für Deutschland (AfD). “We zullen de volgende zittingsperiode niet langer naast hen zitten.”

Aanleiding voor de onenigheid is de onthulling begin dit jaar dat AfD’ers met neonazi’s hebben overlegd over de deportatie van miljoenen Duitse burgers met een migratieachtergrond. Ook mensen die zich het lot van vluchtelingen aantrekken, zouden volgens de plannen naar Afrika moeten worden uitgezet.

Rassemblement National-kopstuk Marine Le Pen is het “totaal oneens” met de neonazistische fantasieën van de Duitse zusterpartij. “Wij hebben nooit gepleit voor remigratie, in de zin dat we het Franse staatsburgerschap zouden willen intrekken van mensen”, verklaart zij.