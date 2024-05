Europese lijsttrekker PVV durft niet in debat te gaan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 454 keer bekeken • bewaren

Foto: Provincie Overijssel

Volgens de peilingen maakt de PVV een goede kans om bij de Europese verkiezingen van 6 juni de grootste van Nederland te worden. Maar wat lijsttrekker Sebastiaan Stöteler in Brussel en Straatsburg wil gaan doen, is in nevelen gehuld. Tijdens de campagne zijn Stöteler en de andere kandidaten van de racistische partij in geen velden of wegen te bekennen.

De nieuwsbrief Brussels Peil meldt: “[V]oor de PVV-kandidaten lijkt het wel een vakantie. We zien ze nergens. Zo bedankte de partij voor het debat van perscentrum Nieuwspoort deze week en ook bij het debat van het Huis van de Nederlandse Provincies kwam de PVV niet opdagen. Lijsttrekker Sebastiaan Stöteler wilde wel maar kreeg geen toestemming van hoger op.”

De Europese PVV-kandidaten houden zich verborgen voor de media. Journalisten proberen al maandenlang tevergeefs contact te leggen. De extreemrechtse partij kent een lange geschiedenis van het negeren van de pers. Deze strategie, die door partijleider Geert Wilders is uitgestippeld, moet voorkomen dat de kiezers kunnen zien wat voor figuren er rondlopen bij de partij. In uitgelekte mails noemde Wilders zijn fractiegenoten in het verleden “allemaal gekken”.

Volgens extreemrechts-watcher Chris Aalberts verwachten de andere Europese lijsttrekkers Stöteler hooguit bij het slotdebat van de NOS. “De houding van de PVV tekent het afwezige democratische ethos van de partij”, schrijft Aalberts.

De kans is niet denkbeeldig dat de Europese PVV-kandidaten hun afwezigheid in de campagne voortzetten als ze eenmaal zijn verkozen. De leden van de Europese fractie waartoe de PVV behoort, de ID-Groep, staan erom bekend dat ze hun werk niet serieus nemen. Europarlementariër Bart Groothuis (VVD): “Ze doen in het Europees Parlement nauwelijks mee. Als wij druk aan het stemmen en onderhandelen zijn over amendementen zitten ze al lag op het plein voor het Parlement aan de champagne.”