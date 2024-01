AfD’ers overleggen met neonazi’s over de deportatie van miljoenen burgers

10 jan. 2024 - 9:54

De opkomst van extreem-rechts is inderdaad zorgelijk. En nu? Politiek blijven aanmodderen tot het te laat is en we in een geweldspiraal terecht komen, verbieden en het ondergronds of in een andere vorm erger laten terugkomen of toch maar de onvrede wegnemen door als huidige politiek vaart te maken met enkele punten die maar blijven liggen?