Europarlement wil sancties tegen politici die geld van Poetin aannemen

19 mei 2022 - 19:12

Het is mooi dat het is aangenomen. Dat zelf Poetin vrienden als Orban (of zijn marionetten in het EP) er mee akkoord gaat. Je kan weinig anders. Hier was alleen de PVV tegen een onderzoek van Russische organisaties die Nederlandse organisaties financierden. Al zijn er in dit lage landen mensen die alles op D66 en GL steken. Massa moorden door extreem-rechts in de VS; D66 aanhangers doen het hier ook. Zijn hetzelfde. Geen enkel bewijs kunnen leveren en dan je toevlucht tot dergelijke schaamteloze en vergezochte vergelijking. Werkelijk diep triest. Geen antwoord op de financiering van de club zelf (dus niet de 2dekamerleden die een salaris krijgen). Waarom de PVV ooit doorgelicht werd door de BVD 12 jaar geleden en misschien nu weer. En misschien weer zoals in België ook gebeurde bij het VB. Seksueel ongepast gedrag vergelijking met corruptie/zelfverrijking. Of het uitmaakt is de vraag; je hebt iets als crypto currency's. Mocht dat zo zijn dan hebben ze geen goede dagen gezien het feit dat de afgelopen 4 maanden de koers van de bekendste (en eigenlijk enige twee succesvolle) crypto's met 60% is gedaald. Wel zullen het niet weten want het is zo goed als ontraceerbaar. Net als in de criminele wereld. Het is mooi dat Vara programma's als Zembla, zover dat de huidige rechtse regering dat toelaat, deze onderzoeken doet en zaken naar boven haalt. Nationaal als ook internationaal (bij gelijke journalistieke programma's) laat zien. Hulde.