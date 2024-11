Pyromaan Elon Musk probeert Verenigd Koninkrijk in brand te steken

Musk probeert al tijden onrust te stoken in het Verenigd Koninkrijk. Dat begon afgelopen zomer toen hij de moord op drie schoolmeisjes in de plaats Southport ten onrechte in de schoenen schoof van een asielzoeker. De moord werd in werkelijkheid gepleegd door een 18-jarige die geboren is in Cardiff. In de nasleep hiervan beschuldigde Musk de Britse overheid er onder meer van een rechtssysteem te hebben waarbinnen witte mensen harder worden gestraft en beweerde hij dat “een burgeroorlog onvermijdelijk is” in het Verenigd Koninkrijk.