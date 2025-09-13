De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Gewelddadige extreemrechtse demonstranten in Londen vallen politie aan

Op verscheidene plaatsen in Londen hebben deelnemers aan de uiterst rechtse ‘Unite the Kingdom’-mars agenten aangevallen. Rechtsextremisten probeerden de politiekordons te doorbreken om antifascisten te lijf te kunnen gaan. Ook bekogelden ze agenten.

Het rechts-radicale antimigratieprotest is georganiseerd door de extreemrechtse hooligan Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon) en trok ongeveer 110.000 deelnemers, meldt de Londense politie. Op een antifascistische tegendemonstratie kwamen 5.000 mensen af.

Deelnemers aan de extreemrechtse mars bereden de bekende uiterst rechtse stokpaardjes. Ze keerden zich tegen trans personen en riepen op tot het deporteren van mensen met een niet-witte huidskleur.