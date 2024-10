Een scheve strijd: ad hominems en het Israël-Palestina debat in de media

Sociaal-darwinisten

Sommige Israël-supporters zijn zelfs klassieke racistische sociaal-darwinisten, zoals Winston Churchill, die destijds vond dat Groot-Brittannië zich niet schuldig hoefde te voelen over het verdrijven van Palestijnen: “I do not admit that a wrong has been done to those people by the fact that a stronger race, a higher grade race, or, at any rate, a more worldly-wise race … has come in and taken their place.” Sommigen Israël-supporters claimen dat de Joden de woestijn hebben laten bloeien en daardoor recht hebben op het land, in tegenstelling tot de ‘inferieure’ Palestijnen die Palestina zouden hebben laten verloederen. Sommigen – zoals Dirk-Jan van Baar – beweren dat de Palestijnen zichzelf niet kunnen regeren.