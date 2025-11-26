Dubbeldemissionaire nitwit Mona Keijzer valt NOS aan, spreekt kabinet hier met één mond? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 457 keer bekeken • bewaren

Dubbeldemissionaire BBB-minister Mona Keijzer is eigenlijk nergens goed voor. Ja, ze is heel goed in het verliezen van verkiezingen, of dat nou voor de Tweede Kamer is of voor het leiderschap van de partij waar ze op dat moment lid van is, en ze is ook heel goed in het tegenhouden van de bouw van een zorgflat als die haar eigen uitzicht dreigt te belemmeren. Maar dat is het dan ook wel.

O nee, wat ze ook kan is volstrekt domme relletjes uitlokken. Afgelopen week besloot ze tegen alle afspraken in toch te gaan filmen tijdens een werkbezoek aan een azc-schip en wierp ze de protesterende Rotterdamse wethouder venijnig toe: 'Jij bent niet de baas over dit schip'. Woensdag mengt ze zich in de ophef op X over de beslissing van de NOS geen berichten meer op dat extreemrechtse riool te plaatsen omdat het ten eerste geen clicks oplevert en ten tweede alleen maar racistische haat genereert in de reacties. Wanneer een geradicaliseerde X-gebruiker opmerkt dat de NOS "de beslist betrouwbare informatie van het ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikt", reageert Keijzer direct: "Dat blijven ze doen. Ze krijgen hier alleen geen weerwoord meer. Lekker rustig."

Die reactie van Keijzer levert ook direct weer een stortvloed aan bijval op waarin de NOS en de journalistiek in het algemeen worden aangevallen en de NOS onder meer als "de nazi-omroep" wordt weggezet. Precies wat je van X kunt verwachten dus. Rest de vraag: als een kabinet met één mond behoort te spreken, betekent dit dan dat Keijzer de mening van het dubbeldemissionaire rompkabinetje van BBB en VVV uitdraagt? Uitleg vanuit Vak K lijkt hier op zijn plaats.