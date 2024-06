Mona Keijzer (BBB) probeerde bouw zorgflat voor haar eigen deur te stoppen, gebruikte stikstofnorm als excuus Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 847 keer bekeken • bewaren

Aan huichelaars geen gebbbrek in het nieuwe ultrarechtse kabinet. Mona Keijzer, aankomend woonminister en vicepremier namens de BoerBedrogBeweging, bond samen met haar buren een procedure aan om een de bouw van een woonzorgcomplex voor hun eigen deur tegen te houden. Dat meldt de Gelderlander. Keijzer en co. zetten de klachtenprocedure door tot aan de Raad van State.

De volhardendheid waarmee Keijzer probeerde het zorgcomplex voor zwaar dementerende ouderen van de baan te krijgen, is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste omdat ze zoals gezegd doorprocedeerde tot aan de Raad van State. Dit terwijl in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen bouwprojecten juist moet worden beperkt. Dat om de wooncrisis sneller te kunnen oplossen. Dat nieuwe bouwprojecten nu vaak zo lang duren om van de grond te komen, heeft er mee te maken dat omwonenden tegen nieuwbouwplannen blijven procederen. Omdat de rechters de stroom aan bezwaarschriften nauwelijks aankunnen, dreigt het systeem vast te lopen.

De tweede reden is niet minder opmerkelijk. Omdat Keijzer nu eenmaal niet kon zeggen dat ze haar uitzicht wilde behouden en geen zin had om tegen een flat met hulpbehoevende ouderen aan te kijken, gooide ze het in de bezwaarprocedure over een andere boeg. De Gelderlander schrijft:

Uit het vonnis blijkt dat Keijzer en haar buren onder andere vonden dat er bij de bouw te veel stikstof zou vrijkomen, waardoor in verderop gelegen Natura 2000-gebieden ‘de kritische depositiewaarden worden overschreden’. Ook werd aangedragen dat door de bouw van het woonzorgcomplex het leefgebied van de huismus zou worden verstoord.