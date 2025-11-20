Aandachtverslaafde Keijzer (BBB) wil per se filmen voor de socials en maakt ruzie op asielschip Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1233 keer bekeken • bewaren

Bij Mona Keijzer draait het uiteindelijk altijd maar om één ding: aandacht voor Mona Keijzer. Een werkbezoek van de dubbeldemissionaire BBB-minister aan het opvangschip Silja in Rotterdam draaide deze week om die reden uit op een conflict. Dat meldt het AD. De minister wilde het bezoek per se filmen voor haar socialemediakanalen, terwijl dit uitdrukkelijk niet was afgesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Uit respect voor de privacy van de bijna tweeduizend bewoners, waaronder 661 kinderen, mochten alleen schrijvende journalisten mee en geen beelden worden gemaakt.

Tijdens een besloten overleg op het schip ontstond een felle discussie toen bleek dat iemand van Keijzers team toch begon te filmen. Toen Rotterdams wethouder Faouzi Achbar erop aandrong dat de minister zich aan de afspraken hield, reageerde zij fel. "Jij bent niet de baas over dit schip", zou ze hebben gezegd. Vervolgens liep Keijzer boos weg en liet ze haar medewerker haar alsnog filmen tijdens de rondleiding, met bewoners zichtbaar op de achtergrond.

Het AD schrijft:

Als de minister boos wegloopt en de rondleiding gaat beginnen – die wil ze nog wel doen – roept ze cynisch tegen de aanwezige journalisten dat er géén beelden gemaakt mogen worden. Zij kijken raar op: waar gaat dit over? [...] Betrokkenen noemen het ‘kwalijk’ dat de minister de privacy van bewoners schendt voor ‘politiek gewin’ en de Silja gebruikt als ‘decor’ voor haar partijstandpunt.