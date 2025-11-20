Aandachtverslaafde Keijzer (BBB) wil per se filmen voor de socials en maakt ruzie op asielschip

Bij Mona Keijzer draait het uiteindelijk altijd maar om één ding: aandacht voor Mona Keijzer. Een werkbezoek van de dubbeldemissionaire BBB-minister aan het opvangschip Silja in Rotterdam draaide deze week om die reden uit op een conflict. Dat meldt het AD. De minister wilde het bezoek per se filmen voor haar socialemediakanalen, terwijl dit uitdrukkelijk niet was afgesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Uit respect voor de privacy van de bijna tweeduizend bewoners, waaronder 661 kinderen, mochten alleen schrijvende journalisten mee en geen beelden worden gemaakt.
Tijdens een besloten overleg op het schip ontstond een felle discussie toen bleek dat iemand van Keijzers team toch begon te filmen. Toen Rotterdams wethouder Faouzi Achbar erop aandrong dat de minister zich aan de afspraken hield, reageerde zij fel. "Jij bent niet de baas over dit schip", zou ze hebben gezegd. Vervolgens liep Keijzer boos weg en liet ze haar medewerker haar alsnog filmen tijdens de rondleiding, met bewoners zichtbaar op de achtergrond.
Het AD schrijft:
Als de minister boos wegloopt en de rondleiding gaat beginnen – die wil ze nog wel doen – roept ze cynisch tegen de aanwezige journalisten dat er géén beelden gemaakt mogen worden. Zij kijken raar op: waar gaat dit over? [...] Betrokkenen noemen het ‘kwalijk’ dat de minister de privacy van bewoners schendt voor ‘politiek gewin’ en de Silja gebruikt als ‘decor’ voor haar partijstandpunt.
Op een video die uiteindelijk wordt gedeeld door Keijzers ministerie van Asiel en Migratie blijkt in hoeverre de BBB'er haar bezoek heeft ingezet om asielopvang in een kwaad daglicht te stellen en om de antirechtsstatelijke en meermaals weggestemde extreemrechtse asielnoodwet (oorspronkelijk uit de koker van de PVV) alsnog door te drukken: "Eén ding is duidelijk”, zegt Keijzer tegen de camera, "we hebben in Nederland echt een noodzaak om met elkaar de instroom van vluchtelingen naar beneden te brengen. Daarom is het belangrijk dat de Asielnoodmaatregelenwet en het wetsvoorstel tweestatusstelsel door de Eerste Kamer heen komen."
Meer over:actueel, mona keijzer, extreemrechts
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.