Het duurde even maar ook NOS verlaat extreemrechts haatriool X (voorheen Twitter) Actueel • Vandaag

Nou nou, hè hè. Het duurde even, maar dan is ook voor de NOS eindelijk de maat vol als het gaat om het plaatsen van berichten op het ondoordringbare moeras van walmende haat, racisme en discriminatie genaamd X. Vele nieuwsmedia, waaronder Joop, gingen de NOS al lang geleden voor.

In een verklaring schrijft de NOS:

We zijn in de afgelopen jaren voor vrijwel alle sociale media-platforms producties gaan maken die passen bij het publiek en de nieuwsbehoefte op die plek. Daar hoort vaak ook direct contact met het publiek bij. Op X is dat niet meer goed mogelijk; moderatie kan niet op het platform. Dat terwijl de hoeveelheid haatdragende reacties en desinformatie op X groot is en er onbelemmerd kan stromen. Ook onder onze eigen berichten, waardoor we onbedoeld bijdragen aan de verspreiding ervan.

Hoewel de (veelal) extreemrechtse haat op Twitter al lange tijd niet ver te zoeken was, nam het pas echt een vlucht nadat rijkste man en grootste kleuter ter wereld Elon Musk het medium kocht en de naam veranderde naar X. Hij liet direct alle eerder verbannen rechtsextremisten, waaronder Donald Trump en de halve Ku Klux Klan, weer toe op het netwerk en binnen de kortste keren was er geen houden meer aan de constante stroom van fascistisch gedachtegoed en nepnieuws. Niet in de laatste plaats aangestuurd door Musk zelf.

Zoals gezegd, Joop is er al tijden weg en met ons vele andere weldenkende nieuwsmedia. We verwelkomen de NOS in een gelukzalig X-loos leven. Voor iedereen die achterblijft: veel succes met je woedende fakkelmeute, trollenfabrieken en Wierd Duk.

Meer over: actueel , nos , x , extreemrechts