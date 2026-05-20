De zoveelste opvangcrisis: vluchtelingen en Ter Apel zijn opnieuw de dupe van tien jaar wanbeleid van de VVD

Tien jaar geleden besloot VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff om opvanglocaties voor vluchtelingen op te heffen. In 2017 stootte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maar liefst 45 locaties af. De gevolgen hiervan zijn tot op de dag van vandaag enorm. Al jarenlang is er een opvangcrisis, die door rechtse partijen ten onrechte wordt voorgesteld als een asielcrisis.

Opeenvolgende kabinetten moesten telkens halsoverkop op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Die bleken niet alleen erg duur (vele malen duurder dan permanente opvang) maar ook nog eens slecht voor de vluchtelingen. Zo raken vluchtelingenkinderen getraumatiseerd door de erbarmelijke situatie in de tijdelijke opvang: ze kunnen vaak niet naar school, ze kunnen niet goed slapen en ze hebben nauwelijks privacy.

Sinds het onverstandige besluit van Dijkhoff heeft de VVD onafgebroken in de regering gezeten, maar de partij heeft nooit een serieuze poging ondernomen om de kolossale fout recht te zetten. In plaats daarvan laten de VVD-kabinetten de opvangcrisis keer op keer uit de hand lopen. Het kabinet-Jetten vormt daarop vooralsnog geen uitzondering.

Begin deze maand waarschuwde het COA al dat vluchtelingen binnenkort buiten moeten slapen. Maar in plaats van alles op alles te zetten om dat te voorkomen, besloot VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans lokale politici voor de bus te gooien omdat zij proberen vluchtelingenopvang te regelen. Zelfs zijn partijgenoot Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, sprak afgelopen zondag in Buitenhof schande van Brekelmans’ uitspraken.

Nu is er de zoveelste crisis in Ter Apel. Het is er zo druk dat niet alle nieuwe vluchtelingen kunnen worden opgevangen. “Op basis van een kwetsbaarheidstoetsing laten we eerst de meest kwetsbare asielzoekers toe”, laat het COA weten. RTV Noord bericht:

“Het is al maanden veel te vol in Ter Apel. Dat is het gevolg van het vastlopen van het opvangsysteem in ons land. Er is dringend behoefte aan nieuwe opvangplekken. Die komen er nauwelijks. Er zijn wel plannen van gemeenten voor nieuwe opvanglocaties, maar daar komt weinig van terecht. Meerdere gemeenten stellen die plannen uit of trekken ze in onder druk van de hevige protesten van de plaatselijk bevolking.”

Die problemen waren er allemaal niet geweest als de VVD eens zou proberen om de problemen in dit land op te lossen. Maar de VVD is helemaal niet geïnteresseerd in het oplossen van problemen. De partij is alleen geïnteresseerd in de volgende verkiezingen. En daarbij is beeldvorming belangrijker dan verstandig beleid.