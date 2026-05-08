Vluchtelingen dreigen weer buiten te moeten slapen door ultrarechts wanbeleid

Omdat de VVD en andere (ultra)rechtse partijen de permanente opvanglocaties voor vluchtelingen hebben gesloten, is er nu al jaren een opvangcrisis. Die wordt verergerd door extreemrechtse politici en ‘opiniemakers’ die het lokale gewelddadige verzet tegen nieuwe opvanglocaties voortdurend oppoken. Als gevolg hiervan houdt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) er weer rekening mee dat vluchtelingen binnenkort buiten moeten slapen, meldt NRC.

“De komende drie maanden sluiten naar verwachting veertig asielzoekerscentra, volgens het COA. Omgerekend zijn dat 4.100 plekken. Om welke locaties het gaat, zegt het opvangorgaan niet, omdat het nog in onderhandeling is met de gemeenten om de locaties toch open te houden. Het COA zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat mensen de nacht buiten moeten doorbrengen. Wanneer het tekort daadwerkelijk te groot wordt, kan de organisatie niet inschatten.”

Op allerlei manieren laat Nederland vluchtelingen in de steek. Eerder deze week trok voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert al aan de bel omdat er inmiddels meer dan 7.000 vluchtelingenkinderen zijn die in de noodopvang zitten.

De gevolgen daarvan zijn uitermate schadelijk. “Ze slapen slecht, hebben last van misselijkheid. In sporthallen blijft het licht ’s avonds veel te lang aan en op asielboten zitten vaak geen ramen. In sommige gevallen slapen de kinderen gescheiden van de ouders”, aldus Dullaert.

