Vreemdelingenhater Faber laat opvangcrisis expres uit de hand lopen in Ter Apel

Er is sprake van een noodsituatie in Ter Apel. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het eerst sinds de zomer van 2022 dreigen er weer vluchtelingen buiten te moeten slapen. In de nacht van maandag op dinsdag moest de gemeente Stadskanaal bijspringen: er werd in allerijl een sporthal gereedgemaakt om mensen een slaapplek te bieden.