Kindermishandeling: duizenden minderjarigen onnodig beschadigd door ultrarechts wanbeleid Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 4762 keer bekeken • Bewaren

Opgroeien in een asielzoekerscentrum is geen pretje, weet iedereen die wel eens iemand gesproken heeft die in zijn of haar jeugd in een azc heeft gezeten. Maar het kan nog erger: opgroeien in een noodopvang. Door wanbestuur van opeenvolgende (ultra)rechtse kabinetten overkomt dat inmiddels duizenden vluchtelingenkinderen. Zij worden bijvoorbeeld ondergebracht in sporthallen, boten en paviljoens, meldt dagblad Trouw.

“Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd ondanks toezeggingen vanuit de politiek om deze vorm van opvang af te bouwen en de omstandigheden te verbeteren. Momenteel verblijven er 7019 kinderen in noodopvanglocaties, in juli 2022 waren dat er 2282, blijkt uit cijfers die het Kinderrechtencollectief opvroeg bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa).”

Dat kinderen in een noodopvang worden ondergebracht heeft alles te maken met het jarenlange wanbeleid van de VVD en andere (ultra)rechtse partijen. Zij hebben de afgelopen jaren permanente opvanglocaties voor vluchtelingen gesloten en vervangen door (veel duurdere) noodopvanglocaties. Ook weigeren zij serieus werk te maken van de spreidingswet om zo meer reguliere opvangplekken te creëren.

Met vaste opvanglocaties kunnen kinderen naar een vaste school en hoeven ze niet na een paar maanden weer opnieuw te beginnen. Kinderen die in de noodopvang zitten, gaan nu vaak helemaal niet naar school, constateert Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

Noodopvang is totaal ongeschikt voor kinderen, legt Dullaert uit: “Ze slapen slecht, hebben last van misselijkheid. In sporthallen blijft het licht ’s avonds veel te lang aan en op asielboten zitten vaak geen ramen. In sommige gevallen slapen de kinderen gescheiden van de ouders.”

De onderwijsinspectie, jeugdartsen en de Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwen al jaren voor de wijze waarop Nederlandse kabinetten vluchtelingenkinderen op schandalige wijze in de steek laten. Maar ja, vluchtelingenkinderen hebben geen stemrecht. Mensen die door de talloze rechtse talkshows zijn gehersenspoeld wel.