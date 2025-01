De cijfers liegen niet: ultrarechts kabinet krijgt nauwelijks iets voor elkaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

Het ultrarechtse kabinet onder leiding van Dick Schoof valt tot nu toe vooral op door het amateurisme. Veel ministers wekken de indruk dat ze geen idee hebben hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen, de incompetente bewindspersonen rijden elkaar voortdurend in de wielen en de coalitiepartijen rollen vechtend over straat.

Wie daaruit opmaakt dat het kabinet vooralsnog bijzonder weinig klaarspeelt, heeft gelijk. Nieuwsuur meldt dat eerdere kabinetten in de eerste zes maanden veel slagvaardiger waren dan dit gezelschap brekebenen. De cijfers: “Terwijl alle vier de kabinetten-Rutte in het eerste half jaar rond de zestig wetten aannamen, zijn in het afgelopen half jaar slechts zestien wetten aangenomen.”

De vier partijen zijn zo druk om elkaar de tent uit te vechten dat ze vergeten om te regeren. Een volgende kabinetscrisis hangt ondertussen permanent boven de markt. Zo is de verwachting dat de financiële onderhandelingen van de komende maanden voor veel problemen zullen zorgen. Politiek duider Arjan Noorlander van Nieuwsuur over de voorjaarsnota:

“Normaal is die hartstikke saai, worden er alleen nog een paar overschrijdingen geregeld. Maar dit kabinet is er inmiddels achter dat er in de formatie veel moeilijke financiële beslissingen zijn blijven liggen.”

Een typisch voorbeeld zijn de kosten voor het uitkopen van boeren. Bijna iedereen denkt dat de gedwongen krimp van de veestapel onvermijdelijk is, maar BBB besloot het miljardenbudget daarvoor tijdens de coalitieonderhandelingen te schrappen. NSC-Kamerlid Harm Holman verwacht dan ook dat er in de voorjaarsnota veel extra geld zal worden uitgetrokken voor tegemoetkoming aan de boeren, zei hij dit weekend in NRC.

Ook andere partijen hebben verlanglijstjes. Zo slaagde de oppositie erin om de scherpe kantjes van de zeer omstreden btw-verhoging op sport en cultuur af te vijlen, maar het is nog altijd mistig waar het geld dan vandaan moet komen.