Zelfs Geert Wilders is het eindeloze gepruts van Marjolein Faber inmiddels zat

Hoewel er vanuit de oppositie en de coalitiepartijen al langer gemopperd wordt over notoire nietskunner Faber, bleef Wilders zijn minister roemen. Die dagen lijken nu voorbij. "Ik ga natuurlijk niet over mijn eigen minister minder positief geformuleerde teksten uitslaan," zei de PVV-leider. "Maar het moet nu wel gebeuren, daar ben ik het helemaal mee eens." Faber is wel "hard aan het werk", zegt Wilders, hoewel niet bekend is waarop hij dat baseert. "Dus ik heb heel veel vertrouwen in deze minister. Maar het is nu wel tijd dat de wetsvoorstellen worden ingediend."

Faber probeerde lange tijd een noodwet af te dwingen om de Kamer buitenspel te zetten en strengere asielmaatregelen in te voeren. Na maanden roepen over een crisis lukte het haar echter niet om een "dragende motivering" te vinden voor die zogenaamde noodsituatie. Inmiddels is die draconische maatregel dan ook in de bekende ijskast gezet en moet Faber een gewone wet ontwerpen. Ook daar is vooralsnog geen spoor van. Overleg met lokale overheden is er ook al niet. Onlangs nog klaagden lokale bestuurders dat er nauwelijks contact is met Faber en dat ze elk overleg beschouwt als een aanval op haar persoon. Inmiddels heeft Faber ook nog altijd geen politiek assistent omdat die niet door de screening van de veiligheidsdiensten komt en zijn drie van haar vier woordvoerders weggelopen.