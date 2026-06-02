Coalitie neemt motie van Jesse Klaver (PRO) aan om niet samen te werken met fascisten in de Kamer

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet niet langer politieke akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen, of die de nazistische omvolkingstheorie bezigen. Dat meldt NRC. Zelfs de regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden voor, terwijl die tot nu toe wel open stonden voor samenwerking met fascisten.

De extreemrechtse PVV en de ronduit fascistische FVD, dat uitgesproken nazi's in de gelederen heeft, waren door de coalitie al eerder uitgesloten. Desondanks waren de PVV-weglopers onder leiding van het vuurwapengevaarlijke, wandelende nationaal veiligheidsrisico Gidi Markuszower wel welkom voor samenwerking.

Markuszower pleitte vorige maand voor de camera van Left Laser voor "maximaal geweld" om te voorkomen dat Palestijnse vluchtelingen naar Nederland komen. Hij was ook aanwezig in Loosdrecht om de extreemrechtse terroristen die een opvangcentrum in brand staken een hart onder de riem te steken. Daar sprak hij ook over "omvolking".

ANP meldt:

De oproep aan het kabinet om geen akkoorden meer te sluiten met partijen die dit gedachtegoed prediken, werd vorige week ingediend door PRO-leider Jesse Klaver. De Kamer debatteerde toen over recente geweldsuitbarstingen bij protesten tegen de huisvesting van asielzoekers. Een groot deel van de Kamer houdt partijen op de uiterst rechtse flank daar medeverantwoordelijk voor.

NRC schrijft:

De Groep Markuszower stemde – niet geheel verrassend – tegen de motie, net als de rest van de conservatieve en radicaal-rechtse flanken van de Kamer: ook PVV, JA21, FvD, BBB, SGP en het lid Mona Keijzer (afgesplitst van BBB) steunden de motie niet. [...] Mona Keijzer gaf een stemtoelichting waarin ze sprak van een „links-politieke kerk in Nederland” met een „geschiedenis van verboden woorden”. De motie die de woorden ‘omvolking’ en ‘remigratie’ wil „verbieden” zou „schijnheilig” zijn, aldus Keizer.