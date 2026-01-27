Forum is en blijft naziclub: zet NVU-neonazi op plek 2 in Nieuwegein Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 621 keer bekeken Bewaren

De extreemrechtse wappieclub Forum voor Democratie probeerde het imago wat op te krikken door Thierry Baudet op papier wat naar de achterhoede te schuiven en Lidewij de Vos de nieuwe partijleider te maken. Leuk geprobeerd, maar uit werkelijk alles blijkt dat de partij nog steeds bol staat van het rechtsextremisme. Onder meer door de keuze voor de nummer 2 op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwegein. Die wordt ingenomen door Frank Volkerts, een neonazi verbonden aan de Nederlandse Volks Unie (NVU).

Folkerts jubelt op extreemrechts haatplatform dat Forum alle benodigde documenten gereed heeft om in Nieuwegein deel te nemen aan de verkiezingen. Op de website van de NVU zelf staat in een hallucinant interview met Folkerts welke denkbeelden de nummer 2 van de Nieuwegeinse FvD er op nahoudt. In het interview laat hij weten hoe zijn linkse ouders nog maar weinig met hem van doen wilden hebben nadat hij zich bij de neonazibrigade NVU aansloot:

Dat was natuurlijk meteen een totale boycot van de persoon Frank Folkerts, mijn vader en moeder wilden in eerste instantie niets met me te maken hebben. En ze proberen mij ook steeds over te halen om te stoppen met het lidmaatschap van de NVU en duidelijk te maken dat deze overtuiging niet de juiste is. Mijn vader stuurde mij zelf een belachelijk verjaardagscadeau. Dat boek ging over een jodin die de Holocaust had overleefd, dit boek heb ik weggegooid.

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka maakte al in 2010 melding Folkerts, destijds als lijsttrekker namens de NVU in Overbetuwe:

Hij duikt in 2009 bij de NVU op en is de kringleider in Utrecht en redactielid van het partijblad “Wij Europa”. In een artikel beweert Folkerts bij de politie ontslagen te zijn uit zijn baantje als arrestantenverzorger wegens het voorkeursbeleid. Dat heeft kennelijk zulk kwaad bloed gezet dat Folkerts zich tot de meest radicale partij in het spectrum bekeerd heeft.

Dat Forum nog altijd uit zijn voegen barst van de neonazi's, blijkt ook uit een reportage van de Volkskrant over het kerstfeest van de Forumjugend, de JFVD.

De Volkskrant:

De voor racisme veroordeelde John A. van White Lives Matter, ook actief bij een neofascistische vechtclub, staat op de dansvloer, leden van extreemrechtse organisaties als Geuzenbond en Schild & Vrienden zijn welkom, en politici uit de internationale identitaire beweging worden als eregasten verwelkomd. Na afloop delen aanwezigen posts met ‘hondenfluitjes’ – verkapte verwijzingen naar extreemrechts gedachtegoed – op sociale media. Hoogleraar rechts-extremisme Léonie de Jonge: ‘De partij doet klaarblijkelijk geen moeite om de extreemrechtse contacten te verstoppen.’

Dat laatste blijkt ook maar weer in Nieuwegein.