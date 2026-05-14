Aangifte tegen Gidi Markuszower die pleit voor het vermoorden van Palestijnse vluchtelingen

Joshua Livestro gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower. De voormalige PVV’er pleitte er in een interview met Left Laser voor dat Nederland “misschien nog meer geweld” tegen Palestijnse vluchtelingen moet gebruiken “dan waar ze vandaan zijn gekomen”. Livestro wijst erop dat Markuszower zich met zijn genocide-plus-pleidooi schuldig maakt aan opruiing.

De geweldsoproep van Markuszower is duidelijk geen slip of the tongue. Hij blijft in het interview met Bob Sneevliet van Left Laser herhalen dat Nederland Palestijnse vluchtelingen “met geweld” moet tegenhouden. “Die mensen moet je met geweld, echt met geweld, desnoods met maximaal geweld, die moet je hier tegenhouden.” Het extreemrechtse Kamerlid bagatelliseert in het gesprek ook de genocide op de inwoners van Gaza. “Israël heeft nog nooit wat ergs gedaan.”

Markuszower laat zich deze week sowieso van zijn onverdraagzame wappie-kant zien. Zo suggereerde hij tijdens een Kamerdebat op woensdag dat het vuur bij de noodopvang in Loosdrecht spontaan was ontstaan en dus niet omdat extreemrechtse relschoppers met vuurwerkbommen gooiden. Ook wil hij dat er wordt onderzocht of de politie de neonazistische knokploegen niet te hard heeft aangepakt.

Nadat Markuszower zich afsplitste van de PVV, liet premier Rob Jetten weten dat de rechtsextremist van harte welkom is om een kop koffie te komen drinken.