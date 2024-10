‘Arnold Karskens sprak over lekkere kontjes en verbood kritiek op Wilders en Israël’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 545 keer bekeken • bewaren

Rechtse types zijn er vaak ten onrechte van overtuigd dat kritiek op linkse partijen en politici uit den boze is bij linkse media (en daartoe worden vreemd genoeg ook de NOS, het AD of de gemiddelde RTL-talkshow gerekend). In werkelijkheid is daar natuurlijk geen sprake van. Je hoeft Joop.nl maar een tijdje te volgen om te lezen dat zowel de SP als de Partij voor de Dieren wordt verscheurd door een richtingenstrijd, dat de PvdA op dit moment te rechts / te links is (doorstrepen wat niet van toepassing is) en dat links het contact met arbeider volledig kwijt is.

Rechtse media daarentegen deinzen er niet voor terug om oekazes uit te vaardigen waarin elke kritiek op geestverwanten wordt verboden. Zo gaf WNL-opperhoofd Bert Huisjes (inmiddels in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag) opdracht om politici van VVD en CDA in de uitzendingen naar de mond te praten. Ook ultrarechtse opiniemakers als Wierd Duk moesten per se gelijk krijgen.

Bij Ongehoord Nederland werd een vergelijkbare koers gevaren, meldt het AD maandag op basis van een rapport met getuigenissen van medewerkers van de wappie-omroep. ON-opperhoofd Arnold Karskens (inmiddels in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag) gaf “expliciete instructies” om regeringspartijen PVV, BBB, NSC en VVD niet kritisch te bejegenen. Kritiek op Geert Wilders en Dick Schoof was eveneens uit den boze.