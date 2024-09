Jimmy Dijk probeert het nog maar eens met aanval op hoofddoek, dooretterende richtingenstrijd SP eist nu ook zijn tol in bolwerk Oss Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 391 keer bekeken • bewaren

De SP-fractie in Oss is uit elkaar gevallen. Vijf van de acht raadsleden zijn vertrokken bij de partij. Zij hebben hun eigen partij, Sociaal Sterk Oss, opgericht. De scheuring is de zoveelste tegenslag voor de partij die al jaren wordt geplaagd door interne verdeeldheid.

“Al vanaf de verkiezingsstrijd tussen Ron Meyer en Sharon Gesthuizen voor het partijvoorzitterschap werd duidelijk dat er twee denkrichtingen binnen de partij zijn”, schrijft de vertrokken fractievoorzitter Jan Zoll in een verklaring. Terwijl de door Jan Marijnissen gesteunde Meyer een links-populistische koers wilde varen, pleitte Gesthuizen ervoor om ook meer gematigde linkse kiezers aan te spreken. Nadat ze de strijd om het voorzitterschap verloor, werd Gesthuizen in 2018 lid van GroenLinks. Volgens haar voerde Marijnissen een “schrikbewind”.

Inhoudelijk spitst de verdeeldheid zich onder meer toe op de wijze waarop SP zich verhoudt tot de multiculturele samenleving. In het in 2001 geschreven SP-lied werd nog gepleit voor verdraagzaamheid en solidariteit met mensen van elders: “Het rijke Westen is geen eiland en Europa is geen fort. Wie bang is voor wat vreemd is, doet vooral zichzelf tekort.” Maar de laatste jaren proberen opeenvolgende SP-leiders toch vooral PVV-stemmers voor zich te winnen.

Ook de nieuwe leider Jimmy Dijk slaat in NRC woensdag een harde toon aan. Hij heeft geen zin om commentaar te leveren op de anti-rechtstatelijke wijze waarop het kabinet-Wilders een asielcrisis wil uitroepen, maar heeft des te meer kritiek op andere linkse partijen die de hoofddoek zouden “verheffen tot symbool van vrijheid van de vrouw”.

Dijk lijkt daarmee te willen doorgaan op de weg die de SP bij de afgelopen verkiezingen alleen maar zetelverlies heeft opgeleverd. Hij blijft echter hoopvol, en kijkt daarvoor naar Duitsland, waar Sahra Wagenknecht bij de Duitse deelstaatverkiezingen met een sociaal-conservatief verhaal electoraal succes boekte.