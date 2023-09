Conflict binnen Partij voor de Dieren laait verder op, Kamerlid Leonie Vestering vertrekt

Leonie Vestering, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, vertrekt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Aanleiding is de richtingenstrijd binnen de partij. Vestering verklaarde dat ze de strijd voor de dierenrechten onder de huidige omstandigheden niet kan voortzetten, zo meldt de NOS .

“"Ik ken de Partij voor de Dieren als een geweldige groep mensen die samen onbevreesd strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voor de dieren, voor de natuur en voor de meest kwetsbare mensen en kinderen hier en elders." Ze voegde eraan toe dat de stem van de Partij voor de Dieren hiervoor meer dan ooit nodig is, maar dat die stem steeds meer verloren gaat aan een interne strijd."”

Vestering schreef maandag op X dat “integriteitsmeldingen altijd zorgvuldig moeten worden behandeld en onderzocht”. Daarmee leek ze Ouwehand af te vallen die twee dagen eerder door het bestuur aan de kant was geschoven vanwege – nog altijd niet gespecificeerde – “integriteitsmeldingen".

Het conflict in de partij lijkt een ruzie tussen rekkelijken en preciezen. De rekkelijken willen de partij democratiseren, meebesturen in bijvoorbeeld gemeenten en de politieke agenda van de partij verbreden. De preciezen willen vanuit de oppositie activisme bedrijven. Terwijl partijleider Esther Ouwehand de partij wil ontwikkelen, willen andere oudgedienden vasthouden aan de oorspronkelijke koers, beschrijft het AD .

Van Raan schrijft op X dat hij “erg geraakt” is door het vertrek van “goed Kamerlid Leonie Vestering”. Het grootste deel van de leden en de achterban zit ondertussen in kamp-Ouwehand. Onder meer dertien medewerkers van de Kamerfractie hebben haar kant gekozen, zo blijkt uit een brief die zij aan het partijbestuur hebben gestuurd.