Achterban VVD heeft het kabinet al opgegeven

Ook bij de andere coalitiepartijen is het vertrouwen in het kabinet niet om over naar huis te schrijven. Terwijl van de VVD-stemmers nog 22 procent veel of redelijk veel vertrouwen heeft in het kabinet, is dat bij NSC slechts 21 procent. De BBB’ers en PVV’ers zijn met respectievelijk 43 en 45 procent aanmerkelijk enthousiaster. Toch geldt ook bij BBB en PVV dat een meerderheid van de achterban niet zo veel of geen vertrouwen meer heeft in het kabinet.