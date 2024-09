Het blijft rommelen in de VVD: leden bezorgd over discriminatie en extremisme Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 399 keer bekeken • bewaren

De rust is nog lang niet weergekeerd binnen de VVD. NRC meldt dat zo’n 35 leden de fractie nog een keer waarschuwen voor de gevaren van regeren met de PVV. De VVD’ers vinden het niet te verteren dat hun partij onderdeel uitmaakt van een kabinet waarin sprake is van “discriminatie en waarin individuen en groepen onnodig worden gekwetst of beledigd, waarin onrust wordt gezaaid en waarin sprake is van associaties met extremisme”.

“We zijn onderdeel geworden van een populistische politiek”, schrijven de bezorgde liberalen. En: “We zijn door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe coalitieverhoudingen op een glijdende schaal beland.” Volgens NRC is de brief inmiddels besproken in de Tweede Kamerfractie van de VVD. Vooralsnog lijkt die echter niet van zins een andere weg in te slaan.

Ook oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas blijft de trom roeren. Op X roept hij zijn partijgenoten op om, net als NSC, niet in te stemmen met het uitroepen van een asielcrisis als de Raad van State daar kritisch over is. “Het gevoel van (veel) mensen mag toch niet het criterium zijn voor het uitroepen van een formele crisissituatie met alle gevolgen van dien”, schrijft hij.

De samenwerking met de racistische PVV zorgt al langer voor ongemak binnen de VVD. Een petitie waarin werd opgeroepen om afstand te nemen van de vreemdelingenhaters werd door meer dan 1.500 liberalen ondertekend. Ook richtten bezorgde VVD’ers De Nieuwe VVD op: een club die zich verzet tegen de ultrarechtse koers van de partij en het kabinet.