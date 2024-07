Zeker drie VVD-Kamerleden betrokken bij verzetsbeweging tegen ultrarechtse koers

Kort na de Kamerverkiezingen stuurden 115 partijleden die zich hadden aangesloten bij De Nieuwe VVD, al een brief naar Dilan Yeşilgöz en partijvoorzitter Eric Wetzels om hun zorgen over samenwerking met de PVV uit te spreken. “Deze ideologie is fundamenteel onverenigbaar met het liberalisme”, schreven ze over het gedachtegoed van de racistische eenmanspartij van Geert Wilders.

Verweij vergelijkt de positie van de liberale VVD’ers met die van een kikker die in een steeds warmer wordende pan water zit. “Als je mij ooit had verteld dat we zouden gaan regeren met de PVV dan had ik dat nooit geloofd. Maar je laat je langzaam sussen, het gaat heel geleidelijk”, zegt hij tegen De Groene Amsterdammer.

“Gevraagd naar of hij niet gewoon een nar of een useful idiot is door met zijn blijvende aanwezigheid een project te legitimeren waar hij zelf zo fel tegen gekant is, struikelt hij even over zijn woorden. ‘Zou kunnen. Of nee, zou helemaal niet kunnen. Want een nar of een useful idiot is toch weer die eenling. En dat ben ik helemaal niet.’”