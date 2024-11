Ultrarechtse coalitie desintegreert verder, Wilders fluit zombiepremier Schoof terug

“De sfeer werd ijskoud, vertellen direct betrokkenen. Er werd met stemverheffing gesproken. Waarom nou toch weer? Was er niet al genoeg ellende over die noodwet gekomen? En wat maakt het nog uit? Er was een Haags compromis over de kwestie gesloten (geen staatsnoodrecht, wel harde maatregelen). Moest dat allemaal wéér opgerakeld worden?”

“De coalitie die het kabinet-Schoof steunt, bestaat eigenlijk alleen maar op papier. De afgelopen weken hebben zo’n groot negatief effect gehad op de onderlinge verhoudingen, dat alles wat een coalitie laat werken er niet meer is: vertrouwen, elkaar iets gunnen, min of meer overeenstemming over de koers, of gewoon chemie. Als ze bij de vier partijen over elkaar praten, gaat het vrijwel altijd over hoe onbetrouwbaar een coalitiepartner is, welke streek er nú weer werd geleverd. Van de vier partijen is NSC (twintig Kamerzetels) het meest geïsoleerd. (…) NSC’ers voelen ook wel dat ze er niet meer bijhoren in de coalitie. (…) Ze staan zwak, in peilingen, en politiek, zeker na het tijdelijk uitvallen van Pieter Omtzigt. En ze zijn in de praktijk vaak de partij die het snelst tegenhangt bij nieuwe plannen, het interne verzet tegen het kabinet is bij hen het grootst.”