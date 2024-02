Zussen: familiedrama met Joy Delima gaat in april van start bij de NPO

Joy Delima (Rampvlucht, Dirty Lines, Happy Ending) speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe dramaserie Zussen, die vanaf woensdag 3 april wekelijks te zien is op NPO 1 en NPO Start. Ze geeft in de achtdelige reeks gestalte aan boerendochter Rolinde, die na het overlijden van haar vader ontdekt dat hij nog twee andere dochters heeft. Die ontdekking is ook een grote schok voor haar halfzussen Faya (Melody Klaver uit Arcadia) en Nienke (Fockeline Ouwerkerk uit Deep Shit), maar het drietal zal toch nader tot elkaar moeten komen, ook omdat hun vader onder mysterieuze omstandigheden is overleden. Was hij misschien vermoord? Huub Stapel (Flikken Rotterdam) en Olga Zuiderhoek (Penoza) spelen respectievelijk de vader en de oma van Rolinde. Zussen werd geschreven door Ingrid van Berkum (Hockeyvaders) en Martin van Steijn (De 12 van Oldenheim), die eerder ook werkten aan de thrillerserie Lieve Mama.