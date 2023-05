De 12 van Oldenheim S1E1: intrigerend mysterie vol bekende gezichten • Videoland , Recensie • 25-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Er gebeuren vreemde dingen in een oer-Hollandse dorp. De eerste aflevering van de Videoland-serie De 12 van Oldenheim is mysterie vol bekende gezichten. Intrigeren doet het zeker.

Het is een intrigerend beeld. Een man loopt door een huis, pakt wat spullen bij elkaar en verlaat vervolgens de woning. Maar hij is niet alleen: een militair begeleidt hem. Samen rijden ze door een dorp dat angstvallig uitgestorven is. Er is niemand op straat, winkels zijn gesloten, een speeltuintje is leeg. Er hangt een onheilspellende, bijna postapocalyptische sfeer. Aan de rand van het dorp blijkt de weg door het leger te zijn afgezet. Wat is hier gebeurd?

De eerste van de twaalf afleveringen tellende serie van Videoland (volgend jaar ook te zien bij RTL) maakt vervolgens een sprong terug in de tijd van zeven maanden. De levens van de mensen in het typisch Nederlandse plattelandsdorpje Oldenheim blijken nauw met elkaar verweven te zijn. Peggy Jonkers (Noortje Herlaar) keert hier na een verblijf in het buitenland – ze is naar eigen zeggen in ongebruikelijke oorden als Irak en de grens van Syrië met Turkije geweest – plotseling terug. Diezelfde nacht is er een ongewoon felle sterrenregen te zien; de volgende ochtend blijkt een meisje uit het dorp opeens spoorloos verdwenen. Dat de eerste aflevering een hoop oproept mag duidelijk zijn, maar intrigeren doet het zeker.

De 12 van Oldenheim is een serie vol bekende gezichten. Nasrdin Dchar, Fedja van Huêt, Saskia Temmink, Cas Jansen, Olga Zuiderhoek, en Rifka Lodeizen zijn slechts enkele acteurs en actrices uit de brede cast. Ook achter de camera staat de nodige (televisie-)ervaring met regisseurs Anne van der Linden (Bloedverwanten, Celblok H) en Remy van Heugten (De Fractie). Scenarioschrijvers Lex Passchier en Martin van Steijn hebben samen aan de wieg gestaan van een eindeloze hoeveelheid GTST-afleveringen. Van die soapie-achtergrond valt in De 12 van Oldenheim niet veel te merken. Het is een zorgvuldig gemaakte serie, die naast de solide cast leunt op de fraaie beelden (van Joost Rietdijk), een doeltreffende score (van Merlijn Snitker) en een interessant uitgangspunt, waarbij het mysterie zich behoedzaam ontvouwt.

De 12 van Oldenheim S1E1, vanaf 24 mei op Videoland