Worst Roommate Ever S02E01: opnieuw onwerkelijk en unheimisch Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De beste vriendin van een vrouw uit het Amerikaanse Salt Lake ontpopt zich gaandeweg de jaren als een kwelgeest.

De uit het Amerikaanse Salt Lake afkomstige Rachel is ruim vijfentwintig jaar bevriend met de vrouw die haar leven compleet zou ontregelen. In het tweede seizoen van Worst Roommate Ever is de onomwonden boodschap opnieuw: kijk goed uit met wie je samenwoont.

In de openingsscène vertelt Rachel hoe ze Janie halverwege de jaren negentig leert kennen. Ze raken bevriend en gaan samenwonen. Vrienden van Rachel vertellen hoe Janie al snel curieus begint te gedragen. Janie heeft liever niet dat Rachel met haar vrienden omgaat en probeert haar sociale contacten in te dammen. Ze doet dat zo rigoureus dat Rachel er maar mee instemt om de goede vrede te bewaren.

Dit alles gaat van kwaad tot erger, dat voel je in Worst Roommate Ever van meet af aan. Rachels leven verandert wezenlijk wanneer ze zwanger wordt en begint te kampen met rugklachten. Op dat moment wordt ze fysiek afhankelijk van Janie en begint de vrouw die zich voordoet als haar beste vriendin haar te drogeren en vergiftigen. Dat gebeurt lange tijd zonder dat Rachel dit doorheeft. Ondertussen probeert Janie ook nog de voogdij over Rachels zoon Ryder te krijgen.

Documentairemaker Cynthia Childs, vooral bekend als producent van documentaires zoals Circus of Books (2019), gebruikt in deze openingsaflevering animatie als een soort instrument om de absurditeit van Rachels situatie inzichtelijk te maken. Eerst sorteren die beelden, waarin de relatie tussen de twee hoofdpersonen is te zien, nog een unheimisch effect. Maar al snel krijg je als kijker door hoe het is om met iemand te leven die je eigenlijk wil vermoorden.

Journalist en scenarist William Brennan heeft ook in het tweede deel weer een reeks onwerkelijke verhalen gevonden. Je zou bijna denken: trek je huisgenoot eens na.