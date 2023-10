Voleuses: Franse heistfilm met Mélanie Laurent komt naar Netflix

Na Oxygen (2021) verschijnt er dit jaar opnieuw een film waarin Mélanie Laurent de hoofdrol speelt op Netflix. De actrice die onlangs nog te zien was in Murder Mystery 2 tekende tevens voor de regie van Voleuses (of: Wingwomen) en werkte ook aan het scenario. De Franse heistfilm volgt de professionele dievegge Carole (Laurent), die ontdekt dat ze zwanger is en dan nog een laatste slag wil slaan voordat ze met pensioen gaat. Samen met haar vriendin Alex (Adèle Exarchopoulos) smeedt ze een plan om een extreem waardevol schilderij buit te maken. Vervolgens rekruteren ze de getalenteerde racer Sam (Manon Bresch) om na de roof plaats te nemen achter het stuur van de vluchtauto, maar tijdens de klus ontstaat er ook de nodige spanning tussen het drietal.